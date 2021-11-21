Рыбакам на Каспии понадобилась помощь

Вечером 21 ноября в Государственную пограничную службы Центрального регионального управления береговой охраны поступило сообщение о том, что вследствие неисправности двигателя рыбацкой лодки на Каспии в беспомощном состоянии оказались два человека.

В результате принятых неотложных мер на место инцидента были оперативно привлечены сотрудники береговой охраны, которые оказали необходимую помощь рыбакам. В частности, жители поселка Гаджи Зейналабдин города Сумгаит Гусейнов Фуад и Гусейнов Рамиль были эвакуированы и доставлены на берег вместе с неисправным плавательным средством.