Загадочная смерть женщины в Баку

В Баку на проспекте Иншаатчилар посреди улицы скончалась женщина, передает АПА.

Согласно информации, тело Аскеровой Айгюн Зохраб гызы со следами крови было найдено на тротуаре перед зданием, где она жила. Выяснилось, что до этого женщина была в автомобиле Hyundai с государственным номерным знаком 99-NS-060, принадлежащем Акифу Пашазаде. Мужчина задержан.

Отмечается, что Аскерова некоторое время назад развелась с мужем, ее сын живет под опекой отца.

В настоящее время выясняются причины смерти.