Американец поссорился с семьей, въехал в толпу и убил пять человек

Власти американского штата Висконсин выдвинули обвинения в предумышленном убийстве в отношении 39-летнего Даррела Брукса, который в воскресенье вечером въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокешо, сообщает The Guardian.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый сел за руль автомобиля после произошедшего дома конфликта.

Напомним, 21 ноября внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад, и врезался в толпу людей. Жертвами наезда стали пять человек. Среди 48 пострадавших - около 10 детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации.