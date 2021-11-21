Коронавирус в Армении и Грузии: COVID снова наступает
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 334 878, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
За последние сутки от осложнений коронавируса скончались 48 человек.
За время пандемии скончался 8 761 пациент, чьи тесты на вирус показали положительный результат.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 5 085 случаев заражения коронавирусом, скончались 62 человека, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 819 182 случая заражения, от осложнений коронавируса умерли 11 615 человек.