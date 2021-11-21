Умер бывший президент Южной Кореи, приговоренный к смертной казни
Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван умер на 91-м году жизни, передает агентство Ренхап.
В 1979 году он совершил военный переворот и пришел к власти и оставался в должности до 1988 года. В 1996 году Чон Ду Хван был приговорен к смертной казни по обвинениям в коррупции и за свою роль в подавлении восстания 1980 года, однако затем приговор заменили на пожизненное заключение. Он был помилован пришедшим тогда к власти президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном.