В Азербайджане успешно прооперирован 5-дневный младенец с пороком сердца
Председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, главный врач Центральной клинической больницы, профессор, доктор Кямран Мусаев и его команда прооперировали 5-дневного младенца весом 3,2 килограмма со сложным пороком сердца.
Успешно выполнивший операцию доктор Кямран Мусаев рассказал, что новорожденный был доставлен со сложным врожденным пороком сердца через два дня после появления на свет и госпитализирован с показанием к экстренной операции.
«Новорожденный весом всего 3,2 кг был доставлен к нам со сложным врожденным пороком сердца, - говорит профессор. - В результате проведенных нами обследований пациенту был поставлен диагноз: перерыв дуги аорты, дефект межжелудочковой и предсердной перегородки и открытый артериальный проток (Interrupted aortic arch + double committed VSD + ASD + PDA). Поскольку дети, рожденные с этой проблемой, имеют высокий риск лишиться жизни в течение месяца после рождения, было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве, и мы прооперировали младенца после необходимых подготовительных процедур.
Существуют разные подходы к работе с такими пациентами. Основной подход заключается в том, что мы можем оперировать пациента в один или два этапа. Просто устранив проблему в дуге аорты и сохранив дефекты внутри сердца, можно удалить в два этапа или в один этап как дефекты внутри сердца, так и разрыв дуги аорты. Мы выбрали одноэтапный подход и устранили оба недостатка. Отмечу, что эта операция выполняется путем остановки кровообращения в других сосудах, за исключением сосудов головного мозга, что мы называем антеградной церебральной перфузией. С этой точки зрения выполнение такой операции 5-дневному младенцу – довольно трудный и сложный процесс».
Сообщив, что после операции нормальная анатомия пациента была восстановлена, тогда как до операции двум третям его тела артериальной крови не хватало, Кямран Мусаев сказал, что у пациента устранены как внешние, так и внутренние пороки сердца.
«В ходе операции был удален перерыв дуги аорты, восстановлена нормальная анатомия аорты, дуги аорты и ветвей, а также устранен дефект межжелудочковой перегородки и межпредсердной перегородки внутри сердца. В послеоперационном процессе мы наблюдали за нашим пациентом сначала в отделении интенсивной терапии, затем в палате, а на днях выписали его домой, поскольку у него никаких проблем не наблюдалось».
Отметив важность ранней диагностики и вмешательства для детей, рожденных с врожденными пороками сердца, для их дальнейшей здоровой жизни, профессор подчеркнул при этом важность более внимательного подхода родителей.
Для информации сообщим, что успешное выполнение столь сложных операций на младенцах может быть проведено в центрах, имевших опыт в этой сфере, так как для операции должны быть в наличии как инфраструктура, так и профессиональный персонал. Отрадно, что такие сложные операции успешно проводятся в одном из ведущих медицинских учреждений страны - Центральной клинической больнице, да к тому же нашими национальными кадрами. Это также один из лучших показателей развития здравоохранения и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане.