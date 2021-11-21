В Азербайджане успешно прооперирован 5-дневный младенец с пороком сердца

Успешно выполнивший операцию доктор Кямран Мусаев рассказал, что новорожденный был доставлен со сложным врожденным пороком сердца через два дня после появления на свет и госпитализирован с показанием к экстренной операции.

«Новорожденный весом всего 3,2 кг был доставлен к нам со сложным врожденным пороком сердца, - говорит профессор. - В результате проведенных нами обследований пациенту был поставлен диагноз: перерыв дуги аорты, дефект межжелудочковой и предсердной перегородки и открытый артериальный проток (Interrupted aortic arch + double committed VSD + ASD + PDA). Поскольку дети, рожденные с этой проблемой, имеют высокий риск лишиться жизни в течение месяца после рождения, было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве, и мы прооперировали младенца после необходимых подготовительных процедур.

Существуют разные подходы к работе с такими пациентами. Основной подход заключается в том, что мы можем оперировать пациента в один или два этапа. Просто устранив проблему в дуге аорты и сохранив дефекты внутри сердца, можно удалить в два этапа или в один этап как дефекты внутри сердца, так и разрыв дуги аорты. Мы выбрали одноэтапный подход и устранили оба недостатка. Отмечу, что эта операция выполняется путем остановки кровообращения в других сосудах, за исключением сосудов головного мозга, что мы называем антеградной церебральной перфузией. С этой точки зрения выполнение такой операции 5-дневному младенцу – довольно трудный и сложный процесс».