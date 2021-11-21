Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня умеренный юго-западный ветер сменится на северо-западный. Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 7-10°, днем 12-14° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются дожди. Утром и ночью местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 4-8°, днем 15-20° тепла.