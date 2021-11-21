Вакцина не спасла премьера Франции от коронавируса
Глава правительства Франции Жан Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает AFP со ссылкой на канцелярию премьера.
Сообщается, что глава правительства отправится в самоизоляцию на период в 10 дней. Его рабочее расписание в ближайшие дни будет скорректировано, чтобы он мог продолжать свою деятельность, находясь в самоизоляции.
Отмечается, что из-за обнаружения коронавирусной инфекции у Жана Кастекса самоизолироваться теперь должны будут встречавшиеся с ним премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также министры в правительстве. До получения отрицательных результатов на COVID-19 в самоизоляцию уйдут главы МВД, МИД, минобороны и юстиции Бельгии.
Ранее COVID-19 диагностировали у одной из дочерей премьер-министра.
Премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca. Последний укол был сделан 19 июня 2021 года.