Турецкие БПЛА убили 21 террориста
Беспилотные летательные аппараты широко используются в антитеррористических операциях, проводимых Министерством внутренних дел Турции. С начала года налет БПЛА, в том числе ударных, а также пилотируемых разведывательных самолетов составил 40 661 час, были ликвидированы 147 боевиков, включая главарей террористической организации РКК, уничтожено 30 убежищ террористов, передает Anadolu.
В частности, как отмечается, ударными беспилотниками был ликвидирован 21 боевик. Благодаря успешным операциям МВД количество орудующих внутри Турции террористов снизилось до менее 180.