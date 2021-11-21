В Ереване сообщили, что на встрече Алиева и Пашиняна не планируется подписание документов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящей 15 декабря встрече в Брюсселе не собираются подписывать документы, касающиеся процессов в двусторонних отношениях. Об этом в интервью газете "Грапарак" заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

"В настоящее время нет соглашения о подписании документа", - ответил Григорян на соответствующий вопрос.

По его словам, предложение российской стороны о начале делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы никак не касается предстоящей встречи двух лидеров: "В любом случае это процесс, который необходимо осуществить, и вопрос о том, будет ли встреча или нет, не имеет на него прямого влияния".

19 ноября Евросовет распространил заявление о достигнутой договоренности его главы Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретиться в Брюсселе 15 декабря.