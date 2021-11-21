Подорвавшегося на мине сотрудника «Азеришыг» отправили в Баку

Состояние сотрудника ОАО «Азеришыг» Абилова Махира Рамиз оглу, который 21 ноября подорвался на мине в селе Гюлябирд Лачинского района Азербайджана, стабильное. Как сообщили haqqin.az в ОАО, сразу после произошедшего Абилова доставили в одну из частных клиник Баку, где он был прооперирован.

«К сожалению, пришлось ампутировать стопу», - сказали в «Азеришыг».

Напомним, 21 ноября в Лачинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что сотрудник ОАО «Азеришыг» Абилов Махир Рамиз оглу, 1988 года рождения, при исполнении служебных обязанностей на территории Гюлябирд Лачинского района подорвался на мине и получил ранения. Абилов был командирован от «Билясуварской электрической сети» для осуществления работ по проведению линий высокого напряжения.

Сотрудниками Лачинской районной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. По данному факту в Лачинской районной прокуратуре проводится расследование.