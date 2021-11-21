Депутат Кочарян помечтал и снова вернулся в реальность

Между оборонными ведомствами Армении и Азербайджана должна быть установлена прямая связь для оперативного разрешения ситуации на границе. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, передают армянские СМИ.

«Сохраняющееся напряжение будет постоянно сопровождать всех нас до тех пор, пока стороны не войдут в этап делимитации и демаркации границ, но при этом очень важно сформировать внутри страны стабильную ситуацию. Однако есть силы, которые не желают стабильности в Армении, и у них нет этого вопроса в повестке», — отметил глава парламентской комиссии.

Отвечая на вопрос, по каким картам будет осуществляться делимитация и демаркация границ, Кочарян с юмором заметил, что армянский народ заинтересован в данном процессе, чтобы границы проводились по картам Тиграна Великого. Однако депутат сразу же себя поправил и заявил, что речь будет идти об имеющих правовую основу картах 1920-х годов.