МЧС закрыло магазин в Агсу

В соответствии с полномочиями Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, с этой целью служба провела внеплановую проверку в магазине розничной торговли продовольственными продуктами, принадлежащем Мамедову Эльшану Бахтияр оглу в селе Чапарлы Агсуинского района.

В ходе внеплановых проверок было обнаружено множество недочетов, нарушений норм и правил пожарной безопасности.