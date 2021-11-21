МЧС закрыло магазин в Агсу
В соответствии с полномочиями Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, с этой целью служба провела внеплановую проверку в магазине розничной торговли продовольственными продуктами, принадлежащем Мамедову Эльшану Бахтияр оглу в селе Чапарлы Агсуинского района.
В ходе внеплановых проверок было обнаружено множество недочетов, нарушений норм и правил пожарной безопасности.
В связи с тем, что указанные недостатки представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и интересам государственной собственности, Государственной службой пожарного надзора было принято решение о приостановлении оказания услуг на объекте.
Также в отношении владельца магазина Мамедова Эльшана возбуждено административное дело по соответствующей статье Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.