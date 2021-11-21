Как сообщили haqqin.az в министерстве, поприветствовав гостей, З.Гасанов отметил позитивные шаги, предпринимаемые обеими странами в области военного и военно-технического сотрудничества, подчеркнув важную значимость дружественных и братских отношений глав двух государств в расширении азербайджано-турецких связей во всех направлениях. Министр особо отметил высокое качество технического оборудования производства компании ASELSAN, использовавшегося в ходе Отечественной войны.

Кроме того, на встрече были обсуждены новые способы и методы ведения боевых операций в современных условиях, а также совместные проекты, реализуемые двумя братскими странами с целью дальнейшего укрепления технического оснащения азербайджанских войск.

Было отмечено, что развитие Азербайджанской Армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей расширенными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление нашими войсками, а также поспобствует повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.