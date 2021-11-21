Ранее Израиль совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и США провел серию крупномасштабных учений, в том числе в Красном море. Мероприятия были нацелены на послание серьезного предупреждения Ирану.

В Израиле рассматривают военный сценарий развития событий, если переговоры по ядерной сделке с Ираном не увенчаются успехом. Об этом говорится в материале ВВС.

В Израиле беспокоятся, сможет ли страна действовать в одиночку, если ядерные переговоры провалятся, а союзники откажутся применять силу против Исламской Республики. Израильское правительство выделило 1,5 миллиарда долларов на подготовку вооруженных сил страны к потенциальному удару по иранским ядерным объектам.

По словам сотрудника израильской службы безопасности, "Израиль не заинтересован в войне с Ираном, но мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. В свете прогресса иранской ядерной программы мы готовимся ко всем вариантам и сценариям, включая военный".

Переговоры по ядерной сделке с Ираном должны возобновиться в Вене 29 ноября. На них будут присутствовать пять государств, США будут участвовать в процессе косвенно.

В то же время Тегеран настаивает на том, что не намерен изготавливать ядерное оружие, а свою деятельность на объектах он ведет исключительно в мирных целях. Тем не менее в МАГАТЭ с беспокойством отмечают, что количество обогащенного урана в Иране продолжает стремительно расти.

"Сегодня иранцы ближе к созданию материала для ядерного оружия, чем когда-либо в прошлом. Этот факт имеет серьезные последствия для безопасности Государства Израиль", — добавил источник издания.

По оценкам оборонного истеблишмента Израиля, Иран может накопить достаточно обогащенного урана для получения в течение месяца одной ядерной бомбы .