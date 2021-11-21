Украине предрекли судьбу Афганистана

Киеву стоит помнить о судьбе Афганистана в свете сообщений о возможной отправке США оружия и советников на Украину. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Интерфакс.

«Все стремления США «помочь» Украине ведут ее к пропасти», - сказал Картаполов, предложив вспомнить, «чем завершилась американская авантюра в Афганистане».

«Не придется ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда наступит час, рядом уже не будет этих советчиков и помощников», - добавил он.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что США рассматривают возможность отправки военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в связи со скоплением российских вооруженных сил близ украинской границы. По данным CNN, Вашингтон планирует направить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных ЗРК «Стингер», а также закупленные американцами российские вертолеты Ми-17, изначально предназначавшиеся для афганской армии.