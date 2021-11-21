Россиянин покончил с собой на борту самолета

На борту самолета, следовавшего из Египта в Россию, пассажир покончил с собой, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что 48-летний Александр Докшин был найден в туалете без сознания. Медики, оказавшиеся на борту, попытались реанимировать пассажира, однако спасти его не удалось.

Свидетели сообщили, что мужчина вел себя неадекватно и заперся в туалете, как только самолет набрал высоту.

«Была такая ситуация. Мужчина этот изначально сидел в передней части салона самолета с двумя женщинами. Как они рассказали, в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Его пересадили ближе к хвосту самолета», - сказал один из пассажиров в интервью.