Риск негативных последствий от COVID-19 выше для беременных женщин и их нерожденных детей. Беременные женщины, заболевшие COVID-19, имеют более высокий риск обращения в больницу или необходимости в интенсивной терапии. Их нерожденные дети будут иметь немного больше шансов родиться преждевременно и нуждаться в лечении в больнице. А вакцинация - лучший способ снизить эти риски. Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Мухаммед Гамбаров рассказывает в интервью о влиянии вакцины от COVID на течение беременности и состояние новорожденных, а также о том, есть ли побочные эффекты вакцины, может ли вакцина от коронавируса привести к бесплодию.

- К каким проблемам со здоровьем беременных женщин может привести коронавирус?

- Научными исследованиями подтверждено, что у беременных женщин вероятность развития COVID-19 выше, чем у небеременных женщин того же возраста. Особенно тяжелее ковид переносят женщины с сопутствующими заболеваниями (диабет, избыточный вес, поздняя беременность, бронхиальная астма). У беременных женщин с положительным результатом теста на COVID-19, ввиду осложнений, вызванных заболеванием, повышен риск материнской смертности, внутриутробной гибели плода, преждевременного излития околоплодных вод, а также преждевременных родов. Преждевременные роды, естественно, опасны возникновением у ребенка необратимых и острых осложнений.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о влиянии вакцины от COVID-19 на течение беременности и состояние новорожденных?

- Поскольку вакцины против COVID-19 являются относительно новыми, исследований долгосрочного воздействия вакцин от COVID-19 на младенцев женщин, вакцинированных во время беременности, не проводилось. При этом вакцинация от COVID-19 не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией, поскольку они не являются «живыми» вакцинами, т.е. речь идет о «неживой вакцине». Кроме того, в течение многих лет женщинам во время беременности вводились и другие неживые вакцины, и никаких проблем в плане безопасности не возникало. Матричная РНК из вакцины (Pfizer и Moderna) также быстро разлагается после введения инъекции. Результаты 6 независимых исследований с участием более 40 тысяч беременных женщин показали, что вакцина не увеличивает риск преждевременных родов, мертворождения и врожденных аномалий.

- Вы предоставили информацию о влиянии вакцины COVID-19 на развитие ребенка в утробе матери. А насколько безопасны и эффективны вакцины против COVID-19 для беременных?

- Доказательства действенности, эффективности и уровня защиты вакцин от COVID-19 на регулярной основе проверяются ВОЗ и регулирующими органами Великобритании, США, Канады и Европы. ВОЗ рекомендует вакцинировать беременных женщин в тех случаях, когда польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски

Опыт стран, в которых проводилась вакцинация беременных женщин, также показал, что действенность вакцины для беременных женщин сопоставима с показателями ее эффективности у небеременных. Например, проводимые в Великобритании исследования показали, что вакцина от COVID-19 не содержит ингредиентов, вредных для беременных женщин или развивающегося плода, и нет никаких доказательств того, что вакцина наносит вред течению беременности.

- Могут ли вакцины передавать плоду определенное количество защитных антител к COVID-19?

- На этот вопрос невозможно дать стопроцентно точный ответ, поскольку исследований по этой теме проведено недостаточно. Не исключен вариант, что определенное количество женщин, привитых во время беременности, могут передавать антитела через плаценту своему плоду и тем самым повысить иммунитет против COVID-19.

Хотя иммунизация будущих матерей помогает защитить новорожденных от COVID-19, необходимы дополнительные исследования с целью определить, какую защиту обеспечивают эти антитела или как долго иммунная защита продлится.

- Каковы побочные эффекты вакцины от COVID-19 и что делать, если возникла серьезная реакция на вакцину?

- В целом побочные эффекты вакцин против COVID-19 носят легкий характер и являются непродолжительными. Наиболее частые побочные эффекты бывают в первые два дня после вакцинации, такие как болезненность в месте укола, утомляемость, дрожь в теле, боли в мышцах.

У небеременных женщин вакцины от COVID-19 вызывают легкие или краткосрочные побочные эффекты, такие как повышенная температура или мышечная боль, которая продолжается в течение нескольких дней. Если у вас высокая температура (38 °C или выше), можно принять парацетамол, не превышая допустимую дозировку. Но перед этим следует проконсультироваться с семейным врачом или гинекологом.

- Может ли вакцина от коронавируса привести к бесплодию?

- Нет никаких доказательств того, что вакцина COVID-19 вызывает проблемы с бесплодием у женщин или мужчин и повреждает плаценту и плод. Женщины, которые планируют зачатие, могут привиться вакциной от COVID-19, и поэтому нет причин откладывать запланированную беременность.