В Нью-Йорке демонтировали памятник автору Декларации независимости

Статую третьего президента США Томаса Джефферсона убрали из мэрии Нью-Йорка, передает SkyNews.

«Томас Джефферсон был рабовладельцем. Мне крайне неприятно осознавать, что мы сидим перед статуей, которая чтит рабовладельца, который в душе считал, что люди, похожие на меня, по своей природе неполноценные, лишенные интеллекта и недостойны свободы и прав», - сказала член городского Совета Нью-Йорка Адриенна Адамс.

Отметим, что Томас Джефферсон был третьем президентом США. Его портрет изображен на двухдолларовой купюре и на горе Рашмор. Джефферсон также является автором Декларации независимости США.