Пенсионерка, не дождавшись врачей, сама сделала себе операцию

В Ленинградской области РФ пожилая женщина с онкозаболеванием не смогла получить необходимую медицинскую помощь из-за коронавируса и сделала себе операцию сама, сообщила сотрудница скорой помощи. Власти начали проверку, пишет Русская служба BBC.

По словам фельдшера скорой помощи, пенсионерка, пережившая войну и блокаду, заболела онкологией, которая дала осложнение в виде асцита - скопления жидкости в брюшной полости. Пенсионерка "не смогла получить своевременную помощь" из-за ситуации с коронавирусом и решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль, сказала фельдшер.

Женщина не была уверена, сможет ли она успешно сделать себе операцию, и поэтому на всякий случай написала предсмертную записку. В настоящее время она находится в больнице, уточнила фельдшер.

"Комсомольская правда" отмечает, что пенсионерке более 90 лет.

О том, что пожилая женщина самостоятельно провела себе операцию, написала в Фейсбуке и глава благотворительного учреждения "Хоспис на дому" Екатерина Овсянникова, пояснив, что при асците "невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать".