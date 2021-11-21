Назарбаев передал Токаеву еще один пост во власти
Первый президент Казахстана, лидер партии власти Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай, передает ТАСС.
"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", - написал Укибай в Twitter.
Он отметил, что процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии.
Напомним, что 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, заявил о сложении полномочий. Новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), члена Конституционного совета, а также имеет статус почетного сенатора.