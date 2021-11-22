И снова напряженная ночь в Иерусалиме

Несколько бутылок с коктейлем Молотова были брошены в ночь на вторник, 23 ноября, в еврейские дома в районе Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме, передают "Детали".

Согласно информации, пострадавших не было, о задержании подозреваемых не сообщалось.

Это уже вторая подряд беспокойная ночь в Иерусалиме. В ночь на понедельник бутылка с зажигательной смесью была брошена в районе долины Хинном, в Старом городе Иерусалима. В результате 30-летний полицейский получил ожоги. Также недалеко от КПП Хизма бутылку с коктейлем Молотова кинули в пассажирский автобус. Пассажиры получили легкие травмы, а водитель автобуса ожоги.