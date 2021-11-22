Турал Гянджалиев предложил восстановить Ханкендинский пединститут

Депутат Турал Гянджалиев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения государственного бюджета на 2022 год поднял вопрос реконструкции учебных заведений, функционировавших до оккупации армянами Карабаха.

«Особое внимание в бюджете уделено развитию современной системы образования. Следует уделить внимание и восстановлению образовательной инфраструктуры в Карабахе. В частности, в городе Ханкенди, который я представляю. До оккупации там действовал филиал Педагогического института. С 1973 года этот институт функционировал как самостоятельное высшее учебное заведение. Было бы целесообразно восстановить Ханкендинский педагогический институт и подобные учебные заведения. Прошу учесть в бюджете восстановление Педагогического института», - сказал депутат.