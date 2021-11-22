Индия и США ударят по нефти
Индия планирует объявить на этой неделе о продаже порядка 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Таким образом она присоединится к плану США о совместном ударе по ценам на сырье, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания, указав на незначительный объем предполагаемой продажи - половину дневного потребления страны, отметил в то же время, что индийские власти готовы и к дальнейшим траншам. Нынешнее решение носит символический характер как предупреждение трейдерам. Индийская нефть будет продана непосредственно нефтеперерабатывающим предприятиям.
Отмечатся, что, помимо Индии, уговорить удалось Японию и Южную Корею, но сколько решили продать эти страны, не сообщается.
Ранее стало известно, что Джо Байден 23 ноября может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители.