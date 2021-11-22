Еще шесть человек пытались незаконно проникнуть на освобожденные территории

В результате оперативных мер, предпринятых сотрудниками Управления полиции Агдамского района, были выявлены лица, проникшие на освобожденные территории без соответствующего разрешения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.

Во время обхода блокпостов были обнаружены один автобус и один легковой автомобиль. Шесть человек, рискуя своей жизнью, пренебрегли правилами и проникли на территорию, которая еще не очищена от противотанковых и противопехотных мин. Водитель автобуса, житель Агджабединского района Раджи Мамедов, водитель легкового автомобиля Махир Мамедов, а также пассажиры Эльмаддин Новрузов, Муталлим Мирзалиев, Интигам Велиев и Назим Мамедов были задержаны сотрудниками полиции.

Решением суда 5 человек были арестованы на 25 суток по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. Назим Мамедов, из-за состояния здоровья, был оштрафован на 200 манатов.