Полковник-мошенник приговорен к 7 годам лишения свободы

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания Х.Мурадханову был зачитан приговор, согласно которому он лишается свободы на 7 лет.

Следствием установлено, что бывший замначальника Шемахинского РОП продал принадлежащее ему имущество без ведома и согласия жены. Несмотря на то, что он состоял в браке, в графе о семейном положении в его удостоверении личности было указано - холостой. Поэтому продажу недвижимости, приобретенной в законном браке, он осуществил в одиночку.

В 2016 году Х.Мурадханов официально развелся с женой. Женщина обратилась в суд с требованием признать недействительным акт о купле-продаже имущества, заявив, что не располагала информацией о сделке. Суд на основании собранных материалов удовлетворил иск, и договор купли-продажи был признан недействительным.

Однако после этого женщина, которая приобрела объект, также обратилась в правоохранительные органы с жалобой на то, что полковник полиции обманул ее и присвоил денежные средства в размере 180 тысяч манатов. На основании жалобы в отношении Х.Мурадханова было возбуждено уголовное дело.