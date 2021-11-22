Полиция нашла самого разыскиваемого преступника, но он оказался мертв

В США найден мертвым один из самых разыскиваемых преступников. Согласно данным американских СМИ, 70-летний Фредерик Сесил Маклин был опознан в доме в Южной Каролине. Выяснилось, что он умер по естественным причинам четыре месяца назад.

Сообщается, что тело одного из самого разыскиваемых преступников США обнаружили после обращения в службу спасения местного жителя, который попросил проверить соседский дом, где давно никого не видели.

Маклин был объявлен в розыск 16 лет назад в Сан-Диего, его обвиняли в насилии. С середины 2000-х он находился в списке 15 самых разыскиваемых лиц США.