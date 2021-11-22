Хотя испытание произошло еще в июле и о нем сообщалось тогда же, природа технологического прорыва китайцев в этой нише военных технологий впервые раскрыта в новом отчете Financial Times.

Согласно новому отчету, Китай испытал оружие, которое ранее считалось невозможным. В отчете утверждается, что в ходе испытаний гиперзвукового оружия страна выпустила ракету с космического корабля, который уже летел как минимум в пять раз быстрее звука. Раньше такая технология считалась невозможной, и американские эксперты не уверены, как Китай смог на самом деле провести испытания, говорится в сообщении.

В документе сообщается, что эксперты тщательно изучили данные, пытаясь понять, как Китай смог создать эту технологию, а также для чего именно предназначалась ракета.

По их предположениям, в ходе испытаний Китай сначала запустил так называемый гиперзвуковой планирующий аппарат (или HGV), который отправляется в космос на борту ракеты, а затем снова входит в атмосферу и летит к своей цели со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

Грузовые автомобили могут работать как оружие сами по себе, так как они движутся очень быстро, но, как говорят специалисты, Китай также использует их как средство для перевозки других ракет.

Согласно новому отчету, после этого HGV смог запустить отдельную ракету, которая отсоединилась от ракеты-матки в атмосфере над Южно-Китайским морем.

По сообщению Financial Times, он не был отправлен к цели, а вместо этого упал в воду, что только усугубило замешательство американских экспертов. Именно это затрудняет понимание того, для чего могла быть создана ракета. Некоторые предполагают, что его можно использовать для уничтожения систем противоракетной обороны, которые могли бы попытаться остановить гиперзвуковое оружие, например, если оно использовалось в боевых действиях.

Хотя Россия и США работают над аналогичными собственными технологиями, о чем сообщал haqqin.az, успешное испытание оружия такого рода дает основания полагать, что Китай уже далеко впереди обеих держав.