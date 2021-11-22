Наследный принц Абу-Даби собирается в Анкару
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян 24 ноября прибудет с официальным визитом в Турцию, передает Anadolu.
Отмечается, что визит наследного принца организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
На переговорах в Анкаре планируется рассмотреть состояние и перспективы сотрудничества Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.