Азербайджан рассказал о своих программах соцподдержки
В рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), председателем которой в 2021 году является Азербайджан, в формате видеоконференции состоялся диалог высокого уровня на тему «Социальные расходы для решения проблемы растущего неравенства в регионе ЦАРЭС после пандемии COVID-19».
Согласно информации, участники международного мероприятия были проинформированы о реализуемых в Азербайджане программах социальной поддержки.
Сообщается, что программа с участием 11 стран (Азербайджан, Грузия, Афганистан, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан) направлена на улучшение экономического роста и уровня жизни в странах-членах программы путем поддержки регионального сотрудничества.
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов отметил, что виртуальный диалог предоставил ценную возможность для активного обмена опытом по мерам смягчения последствий COVID-19 и стратегиям преодоления пандемии. Заместитель министра сообщил, что Азербайджан, который придает большое значение сотрудничеству в рамках ЦАРЭС, председательствует на данной платформе уже в третий раз, и выразил уверенность в том, что ЦАРЭС будет продолжать вносить вклад в устойчивое экономическое развитие региона.
Керимов также рассказал о гибких и широкомасштабных программах социальной поддержки, реализуемых в стране с первых дней пандемии по поручению президента Ильхама Алиева. Он отметил достижения в повышении социальных выплат и заработной платы в стране, а также важные шаги, предпринятые для совершенствования нормативно-правовой базы и принятия новых законов, стратегий, широкого применения электронных услуг в социальной сфере, обеспечения адекватности и прозрачности социальных выплат, повышения качества предоставляемых социальных услуг, достижения удовлетворенности граждан.
Керимов проинформировал о центрах DOST, созданных для оперативного и прозрачного обеспечения граждан услугами посредством системы «единого окна», автоматизированном механизме назначения пенсий, централизованной информационной системе, состоящей из 18 подсистем Министерства труда и социальной защиты населения, «электронном социальном» интернет-портале, подсистеме «Занятость».
Также заместитель министра отметил проделанную в Азербайджане работу по предотвращению нелегальной занятости, адаптации рабочей силы к рынку труда, обеспечению инклюзивной занятости и отметил, что внимание уделяется также обеспечению гендерного равенства. Керимов сообщил, что в 2019 году социальные пособия и пенсии увеличились в среднем на 92 процента, минимальная пенсия - на 82 процента, минимальная заработная плата - на 92 процента, а также выросли другие социальные выплаты. Он отметил, что прирост финансирования в 2019 году составил 2,3 миллиарда манатов в год и охватил 4,2 миллиона человек, что помогло существенно смягчить негативные последствия пандемии для уязвимых групп.
Замминистра также напомнил, что в период пандемии была расширена зона охвата программ адресной социальной помощи и самозанятости, в период особого карантинного режима реализована программа предоставления единовременных выплат, организованы оплачиваемые общественные работы для 90 тысяч безработных и осуществлены другие механизмы социальной поддержки. По его словам, политика социальной защиты будет продолжена в стране и в будущем, и в 2022 году социальные расходы в Азербайджане составят 46,4 процента государственного бюджета, или 13,8 миллиарда манатов. Он отметил, что в следующем году планируется повысить минимальную заработную плату, усовершенствовать систему оплаты труда организаций, финансируемых из бюджета, а также повысить размеры минимальной пенсии, критерия необходимости, ряда социальных пособий и выплат.
Керимов подчеркнул, что год назад Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках норм международного права, добился выполнения четырех резолюций ООН и в настоящее время ведется активная работа по восстановлению освобожденных территорий.
Отмечается, что на встрече обсуждались решения экономических и финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19, состоялся обмен мнениями по вопросам создания сильной и устойчивой системы социальной защиты, способной противостоять в случае возможных в будущем экономических и финансовых кризисов.