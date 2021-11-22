Азербайджан рассказал о своих программах соцподдержки

В рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), председателем которой в 2021 году является Азербайджан, в формате видеоконференции состоялся диалог высокого уровня на тему «Социальные расходы для решения проблемы растущего неравенства в регионе ЦАРЭС после пандемии COVID-19».

Согласно информации, участники международного мероприятия были проинформированы о реализуемых в Азербайджане программах социальной поддержки.

Сообщается, что программа с участием 11 стран (Азербайджан, Грузия, Афганистан, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан) направлена на улучшение экономического роста и уровня жизни в странах-членах программы путем поддержки регионального сотрудничества.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов отметил, что виртуальный диалог предоставил ценную возможность для активного обмена опытом по мерам смягчения последствий COVID-19 и стратегиям преодоления пандемии. Заместитель министра сообщил, что Азербайджан, который придает большое значение сотрудничеству в рамках ЦАРЭС, председательствует на данной платформе уже в третий раз, и выразил уверенность в том, что ЦАРЭС будет продолжать вносить вклад в устойчивое экономическое развитие региона.

Керимов также рассказал о гибких и широкомасштабных программах социальной поддержки, реализуемых в стране с первых дней пандемии по поручению президента Ильхама Алиева. Он отметил достижения в повышении социальных выплат и заработной платы в стране, а также важные шаги, предпринятые для совершенствования нормативно-правовой базы и принятия новых законов, стратегий, широкого применения электронных услуг в социальной сфере, обеспечения адекватности и прозрачности социальных выплат, повышения качества предоставляемых социальных услуг, достижения удовлетворенности граждан.

Керимов проинформировал о центрах DOST, созданных для оперативного и прозрачного обеспечения граждан услугами посредством системы «единого окна», автоматизированном механизме назначения пенсий, централизованной информационной системе, состоящей из 18 подсистем Министерства труда и социальной защиты населения, «электронном социальном» интернет-портале, подсистеме «Занятость».