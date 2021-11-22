Бахрейн призвал не допустить получения Ираном ядерного оружия

Министр иностранных дел Бахрейна доктор Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни выразил обеспокоенность в связи с ядерной деятельностью Ирана, передает i24NEWS.

По словам дипломата, обретение Ираном ядерного статуса определенно будет катастрофическим событием не только для региона, но и для всего мира, поскольку это позволит Тегерану оказывать давление на некоторые страны за счет своей ядерной угрозы.

«Именно поэтому важно сделать все, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия», - считает Альзаяни.