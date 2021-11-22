В России подросток готовил вооруженное нападение на школу

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на образовательное учреждение в Казани, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, передает ТАСС.

Готовивший «массовое убийство» подросток задержан. Он заявил, что к вооруженному нападению его склонял пользователь Telegram Ярослав Овсюк из Украины.

После проведения обысков у него изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, в которых нашли поисковые запросы о переделке этого оружия в боевое и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).