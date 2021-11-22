Что ищут крупнейшие немецкие компании в Азербайджане?

Германо-азербайджанская внешнеторговая палата в Баку организовала встречу В2В с делегацией немецких компаний. По информации палаты, поддержку мероприятию оказало Федеральное министерство по экономике и энергетике Германии. Об этом сообщает Turan.

Отмечается, что целью визита в Азербайджан делегации немецких компаний является исследование рынка и получение информации о модернизации промышленности и инфраструктуры.

Визит представителей немецких компаний, работающих в сфере строительства, логистики и транспорта, продлится до 26 ноября.

В первый день визита между профильными компаниями Германии и Азербайджана состоялось более 70 В2В встреч. Германию в ходе визита представляют представители таких компаний, как Glaserei Dommnich, Ha-Be Betonchemie GmbH, HHLA International GmbH, KAESER Kompressoren SE, Kaymakci & Koll. Rechtsanwaelte, Kranich Design GmbH, LCE Langen Consulting Engineering GmbH, Lumics GmbH & Co. KG və SSF Ingenieure AG.

Делегация немецкого бизнеса проведет встречи и с высокопоставленными представителями правительства и госструктур Азербайджана, а также местного частного бизнеса.