Как сообщили haqqin.az в ОАО «Азеришыг», в рамках работ, проделанных за последний месяц, обеспечено электроснабжение воинских частей. В селах Венг, Баглыпая, Гамышлы, Чайкенд и Гылынджлы установлено восемь трансформаторных пунктов, которые обеспечивают электроснабжение воинских частей. Для этого проложены электрические кабели напряжением 10 кВ протяженностью 6,2 километра, напряжением 0,4 кВ длиной более 2,5 километра и построены ЛЭП напряжением 10 кВ длиной свыше 1,5 километра.

В рамках продолжающихся работ по бесперебойному электроснабжению Кельбаджара обеспечено электроснабжение воинских частей, дислоцированных в районе.

Также восстановлена линия электропередачи от подстанции «Кельбаджар» напряжением 110/35/10 кВ до сел Венг и Баглыпая. Кроме того, восстановлена 18-километровая ЛЭП напряжением 10 кВ от подстанции «Кельбаджар» до села Зульфугарлы.

Как отметили в «Азеришиг», началось также восстановление ЛЭП напряжением 35 кВ между селами Яншаг и Чопурлу.

«Кроме того, на трехкилометровом участке ЛЭП напряжением 35 кВ между подстанцией «Кельбаджар» и поселком Истису заменены провода и установлены новые опоры», - говорится в сообщении.