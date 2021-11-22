Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу 26 ноября в Сочи. Главы государств планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - указывается в сообщении.