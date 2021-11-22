Самир Шарифов о напряженной ситуации с водой в Азербайджане

Наблюдавшиеся в последние недели в Азербайджане осадки способствовали увеличению запасов водных ресурсов, но тем не менее в стране сохраняется напряженная ситуация с водой. Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год".

По словам министра, предусматривается реализация множества мероприятий, связанных с водными ресурсами.

“В повестке дня также использование водных ресурсов освобожденных от оккупации территорий, что также внесет свой вклад в решение вопросов, связанные с водой”, - отметил министр финансов.