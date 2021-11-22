ВОЗ бьет тревогу: в Европе возросло число смертей от COVID

Число летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, в странах Европы в последние месяцы, практически удвоилось. Если в конце сентября показатель смертности находился на уровне примерно 2 100, то на прошлой неделе он достиг примерно в 4 200. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Специалисты организации опасаются, что такими темпами в Европейском регионе к марту следующего года количество смертей от осложнений, связанных с заражением COVID-19, может достичь 2 млн.

По данным ВОЗ на этот момент, этот показатель в 53 странах Европы уже превысил отметку в 1,5 млн.