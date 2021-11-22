Иранские беспилотники назвали угрозой для Европы и Африки

Иранские ударные беспилотные летательные аппараты являются угрозой не только для Ближневосточного региона и международных сил, но и для стран Европы и Африки. Об этом заявил на конференции по безопасности в городе Герцлия в Израиле министр обороны страны Бени Ганц, передает ТАСС.

По его словам, Иран действует за пределами региона. Одним из его существенных инструментов являются беспилотные летательные аппараты.

"Этот потенциал уже является угрозой для стран региона, международных сил на Ближнем Востоке, а также стран Европы и Африки", - отметил он.

Ганц также впервые обнародовал информацию о "двух основных базах в районе Чабахар на юге Ирана и на острове Кешм, которые использовались для проведения атак на морские цели и хранения ударных беспилотников".