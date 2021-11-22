В свою очередь, Пенни Вонг, официальный представитель по иностранным делам оппозиционной Лейбористской партии, заявила, что комментарии Даттона являются частью стратегии правительства в отношении выборов, которые должны состояться до мая 2022 года.

Министр обороны Австралии Питер Даттон ранее в этом месяце заявил: «невероятно», что Канберра не присоединится к Соединенным Штатам в военных действиях, если Китай нападет на Тайвань, демократически управляемый остров, который Пекин рассматривает как своенравную провинцию.

Правительство австралийского премьер-министра Скотта Моррисона применяет «опасную предвыборную тактику» со своими комментариями о присоединении к Соединенным Штатам в любой войне за Тайвань, заявил официальный представитель оппозиционной партии по иностранным делам.

«Усиление перспективы войны против сверхдержавы - самая опасная предвыборная тактика в истории Австралии - тактика, используемая безответственными политиками, отчаявшимися удержать власть любой ценой», - сказала сенатор от Южной Австралии Пенни Вонг в своем выступлении в Австралийском национальным университетом во вторник.

Вонг также отметила, что правительство Моррисона в последние недели пытается изобразить лейбористов как прокитайских политиков.

Отношения с Китаем, которые и без того были неустойчивыми после того, как Австралия запретила компании Huawei создавать на своей территории зарождающуюся широкополосную сеть 5G в 2018 году, еще более охладились.

А после того, как Канберра в 2020 году призвала к независимому расследованию причин пандемии коронавируса, о чем впервые было сообщено в центральном Китае в 2019 году, ни стали более напряженными. В ответ Китай ввел тарифы на австралийские товары, включая вино и ячмень, и ограничил импорт австралийской говядины, угля и винограда, что Соединенные Штаты назвали «экономическим принуждением».

Оппозиционный политик Пенни Вонг, тем не менее, сказала, что именно Тайвань представляет собой наибольшую опасность для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и любой конфликт там будет «катастрофическим для человечества».