Вашингтон распечатает стратегические запасы нефти
В США разрешили использовать часть нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме.
Согласно информации, президент США Джо Байден объявил, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением.
В сообщении Белого дома отмечается, что за несколько недель с момента объявления о проведении консультаций цены на нефть сократились приблизительно на 10%.
Такое же решение приняли еще ряд стран - крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.
Министерство нефти и природного газа Индии подтвердило планы высвободить из стратегических запасов 5 млн баррелей. В правительстве Японии также заявили о намерении высвободить такое количество нефти из резервов, которого хватит несколько дней.