Вашингтон распечатает стратегические запасы нефти

В США разрешили использовать часть нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на сырье, сообщили в Белом доме.

Согласно информации, президент США Джо Байден объявил, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением.

В сообщении Белого дома отмечается, что за несколько недель с момента объявления о проведении консультаций цены на нефть сократились приблизительно на 10%.