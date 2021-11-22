Впервые министр обороны Израиля едет в Марокко

На фоне роста отношений между Израилем и Марокко после заключения в прошлом году соглашения о нормализации израильский министр обороны Бени Ганц во вторник вечером отправится в Рабат. Об этом пишет Times of Israel.

Ожидается, что Ганц встретится со своим коллегой Абделлатифом Лудийи и с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

Это первый официальный визит министра обороны Израиля в североафриканское королевство и второй государственный визит израильского чиновника с момента нормализации отношений между двумя странами в прошлом году в рамках сделки, заключенной при посредничестве администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Ганц проведет ряд встреч с марокканскими чиновниками, примет участие в ряде церемоний в марокканской столице и посетит местную еврейскую общину. Ганц подпишет «меморандум о взаимопонимании, в котором будет изложено сотрудничество в области обороны между двумя странами», говорится в сообщении его канцелярии.