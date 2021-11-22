Вчера, 22 ноября, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Ленкоранского РОП в городе Лиман задержали Мурада Мурадова, который на своем автомобиле Opel Astra грубо нарушил ПДД и создал тем самым серьезную опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Об этом сообщили в ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД.

Нарушитель проигнорировал законные требования правоохранителей остановиться и попытался скрыться с места происшествия. После задержания было установлено, что Мурадов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Составленный в его отношении протокол об административном правонарушении направлен в Ленкоранский районный суд для рассмотрения.