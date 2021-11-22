США отработали вариант применения ядерного оружия против России

Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений".

"Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров", - сообщил Шойгу.