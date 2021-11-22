Провал в производстве сахарной свеклы в Азербайджане

К тому же в 2017 году посевные площади сахарной свеклы были увеличены с 7 тыс. 61 га до 13 тыс. 919 га, т.е. на 97%. Однако в следующем, 2018 г. они сократились на 38% до 8562 га, в 2019 г. до 7346 га, а в 2020 г. уменьшилась в 2,8 раза до 4975 га. Сокращение посевных площадей сахарной свеклы произошло во всех без исключения экономических зонах.

В последние годы производство сахарной свеклы и объемы урожая с каждого гектара в Азербайджане снижаются. Агентство «Туран» отмечает провалы в этой сфере несмотря на стимулирование выращивания этой культуры правительством страны.

Агентство отмечает, что выращиванием сахарной свеклы больше других в Азербайджане занимались фермеры и крестьяне Нахчыванской Автономной Республики. Но если в 2000 г. посевная площадь сахарной свеклы здесь составляла 2357 га, то с 2010 г. до настоящего времени в экономическом районе этой культурой не было засеяно ни одного га.

На мероприятии, организованном Министерством сельского хозяйства в начале ноября 2021 года в Гаджигабульском районе, представитель министерства сообщил, что общая площадь посевов сахарной свеклы в стране в 2021 г. составила 5214 га. Всего было заготовлено доставлено 147 453 т сахарной свеклы. Средняя урожайность составила 34,7 т/ га, а сахаристость 14,65%. Ожидается, что после полного завершения уборки общий объем производства достигнет 182 000 т. Если учесть информацию чиновника Минсельхоза, то выходит, что в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом площади под сахарной свеклой увеличились на 4,8%, а объем производства снизился на 21,8%. Урожайность с 1 га была на 32,2% меньше, чем годом ранее.

К сожалению, сокращение посевных площадей сахарной свеклы после 2017 г. в свою очередь оказало серьезное влияние на производство. Таким образом, за этот период производство сахарной свеклы в стране резко упало.