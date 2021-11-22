В ночном клубе «1033», расположенном в Ясамальском районе Баку, сотрудниками полиции были выявлены нарушения правил карантинного режима. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

Так, в ходе проверки клуба было установлено, что у некоторых посетителей отсутствовали ковид-паспорта, не соблюдалась дистанция между столами, а клиентам предлагали кальян.