В Баку арестован директор известного ночного клуба ВИДЕО
В ночном клубе «1033», расположенном в Ясамальском районе Баку, сотрудниками полиции были выявлены нарушения правил карантинного режима. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД).
Так, в ходе проверки клуба было установлено, что у некоторых посетителей отсутствовали ковид-паспорта, не соблюдалась дистанция между столами, а клиентам предлагали кальян.
В связи с выявленными нарушениями было возбуждено уголовное дело по статье 139.1 УК (нарушение режима санитарии, гигиены и карантина, приведшее к распространению заболевания или спровоцировавшее реальную угрозу такого распространения).
Директор ночного клуба Мехти Аббасов и сотрудники заведения были задержаны и доставлены в отделение полиции. В отношении ранее судимого М.Аббасова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.