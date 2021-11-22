Нехватка долларов в банках Казахстана

О нехватке иностранной валюты для продажи в интервью на телеканале «Хабар 24» заявил глава Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев. По его словам, это также влияет на ослабление национальной валюты. Как объяснил Галимбаев, частные обменные пункты покупают иностранную валюту у банков второго уровня, а затем продают ее населению. С прошлой недели банки установили лимит на реализуемые объемы. Если раньше обменники могли покупать по 50-100 тысяч долларов, то сейчас сумма сократилась сразу в 10 раз. С чем связаны подобные нововведения, Галимбаев не знает.

«Биржевой курс — 431 тенге, если бы не было этого дефицита, то наличный курс был бы в районе 432 тенге. А сейчас мы видим курс 434 и выше. Сейчас такая ситуация, что курсы в банках и обменных пунктах практически сравнялись. Как мы помним, в частных обменных пунктах курс всегда был ниже, — отметил Арчин Галимбаев.

Казахстанские эксперты прогнозируют подорожание доллара до 440 тенге к концу года.