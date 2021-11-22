Министр юстиции Фикрет Мамедов: «Говоря о проблемах…» из цикла "Беседы Эйнуллы Фатуллаева", вторая часть
Прохожу по коридорам старого архитектурного здания, в котором располагается Министерство юстиции. Светлые апартаменты с монументальными колоннами, кругом порядок, дисциплина, тишина, от стен исходит дух первосортного чиновничества …
Фикрет Мамедов явно олицетворяет собой образ алиевского чиновника. Строгость, четко и правильно построенная речь, не допускающая лишнего, внепротокольного слова. Но при этом министр оставляет впечатление человека прогрессивного и открытого к современным вызовам.
Даже в олигархический период Ф.Мамедов был одним из немногих в алиевском правительстве, который оставался вне поля критических голосов. Никаких скандалов и ажиотажа. Министра юстиции можно назвать образцом государственной порядочности.
И мои вопросы, построенные под критическим углом зрения, вступают в противоречие с суровыми стенами (в хорошем смысле этого слова) госбюрократизма.
Представляем вашему вниманию вторую часть беседы с министром юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым в цикле «Беседы Эйнуллы Фатуллаева».
- Какая сфера исполнения решений суда является на Ваш взгляд наиболее проблематичной? И почему, на Ваш взгляд, именно в этой сфере скопилось большинство неразрешенных проблем?
- Говоря о проблемах, хотелось бы особо остановиться на делах о взыскании алиментов. К сожалению, в последние годы также наблюдается значительный рост дел этой категории, число которых в год достигало 100 тысяч. Учитывая социальную значимость вопроса, так как речь идет о самой уязвимой части общества – детях и женщинах-матерях, мы держим эти дела на особом контроле и инициировали законодательные меры, которые позволили применять более действенные механизмы для разрешения этих дел. За последние полтора года мы обеспечили уплату алиментов на сумму более 130 млн манатов, но продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы были обеспечены права каждого ребенка. Однако иногда сталкиваемся с объективными трудностями, такими как – неизвестность местонахождения должника, пребывание его за пределами страны или отбывание наказания, невозможность работать по причине инвалидности и т.д.
Но вызывающим возмущение своей аморальностью является умышленное уклонение от исполнения своего родительского долга. В этих случаях применяется вся сила закона и за последние не полные два года против таких нерадивых родителей были возбуждены около 400 уголовных дел и в ходе следствия удалось обеспечить уплату алиментов на сумму более 600 тысяч манатов. Но думаю, в этом вопросе одними мерами принуждения нельзя ограничиваться.
Данная проблема не теряет своей актуальности по всему миру, даже в самых развитых западных странах. Поэтому неудивительно, что наряду с усилением ответственности в этой сфере, принимаются меры публичного порицания таких должников. Например, в США информация о людях, отказывающихся платить алименты, публикуется в Интернете, их фотографии печатаются на посылках, спичечных коробках и т. д., в Латвии существует своего рода «Доска позора»: в интернете публикуются данные каждого злостного неплательщика, в Украине функционирует публичный реестр таких лиц и т.д.
Учитывая широкую аудиторию читателей сайта, я полагаю, что в Азербайджане, где традиционно семейные ценности имели особую значимость, люди, не ожидая каких-либо директив, могут откликнуться и, проявив социальную активность, пристыдить таких нерадивых отцов, а также призвать к сочувствию других родственников, на глазах у которых проявляется полное безразличие к судьбе и благополучию беззащитных детей, которые не повинны в случившемся разладе в семье. Ведь как было сказано классиком мировой литературы: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка».
- К нам в редакцию часто поступают жалобы на отсутствие прозрачности в проведении торговых и залоговых аукционов, что позволяет их организаторам в лице частных коммерческих компаний обходить закон...
- Это действительно проблема, с которой и мы, и участники исполнительного процесса периодически сталкиваемся. Бывали случаи, когда из-за различных нарушений отменялись в судебном порядке результаты аукционов.
Полагаю, кардинальный перелом наступит с введением электронных аукционов. Нами уже подготовлен проект законодательных актов по их внедрению в практику, который в данный момент находится на рассмотрении.
Применение электронных аукционов позволит существенно улучшить законодательное регламентирование, значительно ускорить сам процесс аукциона, решать в режиме онлайн многие организационные вопросы такие, к примеру, как регистрация, объявления, проверка платежей, составление протоколов и т.д. и в перспективе оцифровать весь процесс, что сэкономит затраты и расходы на проведение аукционов.
Самое главное здесь - обеспечение полной прозрачности, создание равных и доступных возможностей для всех участников, ограничение влияния человеческого фактора и исключение «лазеек» для субъективного вмешательства. Только так могут быть достигнуты оперативность, качество и эффективность прозрачного аукционного процесса.
- Читатели часто критикуют юридическую систему за излишний бюрократизм, отнимающий много времени и нервов у обратившихся за помощью…
- Когда речь заходит о нерадивости, хотел бы отметить и некоторых наших работников. К сожалению, среди них встречаются такие, кто не всегда добросовестно исполняет свои обязанности, допускает волокиту и бездеятельность, а порой и входит в не процессуальные отношения со сторонами. С таких работников у нас строгий спрос. Так, за последние 2-3 года более 60 сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе 18 освобождены с должности или уволены из органов, в отношении 5 лиц материалы переданы следствию. Поэтому мы уделяем большое внимание как усилению ответственности работников, так и повышению их профессионализма, привитию им чувства крайне внимательного отношения к заботам граждан.
Конечно, в работе по исполнению есть и другие недостатки, и проблемы, в том числе озвученные в Вашем вопросе, но они устранимы, и мы решаем их в рабочем порядке, а потому не хочу отвлекать на них внимание читателей.
- Ваша оценка ситуация в пенитенциарной системе Азербайджана? Чем вызвана задержка строительства новых учреждений по исполнению наказаний? Этот вопрос меня особо интересует, поскольку четыре года своей жизни, не по своей вине, я провел в этих учреждениях…
- В первую очередь, хотел бы отметить, что вопрос модернизации и повышения эффективности пенитенциарной системы является актуальным практически по всему миру и авторитетные специализированные международные организации призывают к повсеместному принятию дополнительных мер по улучшению тюремных систем.
Здесь было бы уместно вспомнить слова сэра Уинстона Черчилля: «О цивилизованности любого общества можно безошибочно судить по отношению общественности к преступлениям и уровню обращения с преступниками».
Для достижения данной цели необходимо четкое понимание проблемы, применение новых подходов с учетом вызовов современности и политическая воля.
Основа пенитенциарных реформ была заложена сразу после восстановления независимости, когда эта служба была передана из подчинения МВД Минюсту.
За этот период законодательно были существенно расширены права и свободы осужденных, принят специальный закон о правах подследственных, которые прежде, можно сказать, были лишены многих прав.
При осуществлении пенитенциарных реформ большое внимание уделяется прозрачности. Мы уже более 20 лет тесно сотрудничаем с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), представители которого имеют право беспрепятственного доступа в пенитенциарные учреждения и встреч с заключенными наедине. Продуктивно работаем с Европейским Комитетом по предупреждению пыток.
Наряду с этим мы стали инициаторами своей модели общественного мониторинга пенитенциарных учреждений, для чего был создан и уже 15 лет успешно функционирует специальный Общественный Комитет, в состав которого входят известные в стране правозащитники и представители гражданского общества. Наш подход уже признается многими зарубежными коллегами моделью «хороших» практик.
Эти регулярные мониторинги помогают нам вскрывать недостатки, оперативно на них реагируя принимать меры как по их устранению, так и по совершенствованию работы.
Вместе с тем, одним из важных направлений реформ является создание современных пенитенциарных учреждений, которое началось еще в начале нулевых. Их особенность заключается в применении новых подходов к условиям отбывания наказаний в виде лишения свободы. В отличие от оставшейся в наследиесоветской системы исполнения наказаний, когда заключенные большими группами содержались в неблагоустроенных общежитиях, в новых учреждениях впервые в республике был применен метод содержания камерного типа.
Во всех камерах созданы необходимые условия для нормального проживания (санузел, горячая вода, телевизор и т.д.). С учетом распорядка дня осужденные большую часть дня проводят на открытом воздухе, им созданы условия как для работы, так и досуга, в том числе учебы, занятия спортом, просмотра телевизионных передач, функционируют библиотека, компьютерные учебные центры, современные медсанчасти и т.д.
К слову, хотел бы отметить высокий уровень оказываемой медицинской помощи, особенно в борьбе с туберкулезом, риск распространения которого по оценкам ВОЗ в пенитенциарной системе в 100 раз выше, чем в гражданском секторе. Мы смогли добиться таких результатов благодаря сотрудничеству с Международным Комитетом Красного Креста и Глобальным Фондом. Так, уровень смертности в тюрьмах от туберкулеза за 25 лет сократился в 200 раз, а процент выздоровления заметно превышает стандарты ВОЗ. Наш положительный опыт стал очень востребован и в целях его распространения в Баку создан Учебный центр, которому ВОЗ присвоил международный статус. Не одна сотня экспертов из десятков стран Европы и других континентов, изучив и обогатившись нашим положительным опытом, стали применять эти модели.
Хочу сообщить, что новые пенитенциарные учреждения уже функционируют в Нахичевани и Шеки. Дано предпочтение строительству этих комплексов в регионах, что содействует лучшей реинтеграции осужденных в общество, поскольку они отбывают наказание ближе к своим семьям, что облегчает возможность их встреч и контактов.
Кроме того, в поселке Забрат в 2009 году был построен и сдан в эксплуатацию Бакинский следственный изолятор, который является самым крупным пенитенциарным учреждением в республике, особенностью которого является наличие в каждой камере отдельной прогулочной зоны.
Нужно отметить, что проектирование и строительство новых пенитенциарных учреждений проводится с учетом передовой международной практики, а также рекомендаций Европейского Комитета по предотвращению пыток (CPT) и других международных организаций. Даже цвета камер подбираются по заключениям психологов и окрашиваются преимущественно в светлые тона.
Наряду с этим, в настоящее время продолжается строительство пенитенциарных комплексов в Ленкорани и Гяндже, а также новой тюрьмы в поселке Умбакы.
Следует отметить, что строительство всех перечисленных объектов претворяется в жизнь планомерно, с учетом выделяемых государственных средств. Конечно, финансовый кризис наложил свой отпечаток на график строительства, но можно твердо сказать, что ни одно начатое строительство не приостановлено, и работы там продолжаются.
Особо хотел бы поделиться с читателями информацией о строящихся 2-х специализированных пенитенциарных учреждений - для осужденных женщин и несовершеннолетних. Строительные работы в этих учреждениях находятся на самой завершающей стадии, и мы планируем в начале следующего года уже переселить всех осужденных указанных категорий в новые учреждения.
Здесь хотел бы особо подчеркнуть, что это стало возможным благодаря Распоряжению Президента страны от 26.02.2021 года, которым были выделены необходимые финансовые средства для завершения строительства этих учреждений. И это несмотря на то, что страна в настоящее время активно борется с пандемией, прошла войну, ускоренными темпами восстанавливает освобожденные от армянской оккупации и полностью разрушенные земли, что, как Вы понимаете, требует колоссальных финансовых затрат.
Это говорит о значимости и внимании, придаваемым руководством страны данному вопросу.
Здесь хотел бы особо отметить, что несмотря на завершающееся строительство вышеуказанных учреждений, мы, не ожидая предстоящего скорого «переезда», продолжаем принимать меры по максимально возможному улучшению условий содержания осужденных женщин и несовершеннолетних, расширению возможностей их досуга, оказанию им правовой и психологической помощи и т.д.
Мы полагали, что эти меры будут где-то способствовать повышению их морального духа и облегчению дальнейшей реинтеграции в общество, но результат превзошел все ожидания. Осужденные женщины коллективно за двумястами и даже тремястами подписей стали обращаться в Минюст с благодарностью за заботу о них и, к тому же, что было для нас неожиданным, тепло и с искренними пожеланиями поздравили нас со вчерашним профессиональным праздником.
Создание новых современных пенитенциарных учреждений наряду с обеспечением прав осужденных, служит и уменьшению загруженности самой тюремной системы.
Еще одним способом решения данной проблемы является применение альтернативных лишению свободы мер наказания.
Именно с этой целью создана новая служба пробации, стали применяться так называемые «электронные браслеты». При этом, обеспечивается эффективное исполнение как нововведенного наказания в виде «ограничения свободы», так и других альтернативных наказаний. Сегодня уже 4.000 осужденных, носящих браслеты, находятся под надзором службы электронного мониторинга, которая работает круглосуточно.
При этом эффективно применяется и институт условно-досрочного освобождения (УДО). Создана специальная комиссия по УДО, в работе которой принимают активное участие и представители гражданского общества. За последние 3 года более 5.600 человек было освобождено досрочно, а 1660 переведены в пенитенциарные учреждения открытого типа.
Наряду с этим, за последние несколько лет в рамках глобальной реформы по гуманизации уголовной политики в уголовное законодательствобыли внесены сотни изменений, в результате чего декриминализирован целый ряд преступлений, снижены санкции и учреждены новые виды наказаний, альтернативные лишению свободы. Данная реформа затронула значительную часть осужденных, в том числе почти 2.200 освобождены полностью от наказания, 3.500-м уменьшен срок.
Вместе с тем, в стране, следуя идеям гуманизма, также активно применяются институты помилования и амнистии. Только за последние 4 года Президентом страны были помилованы 1866 осужденных. К слову, в самом начале пандемии было помиловано подавляющее большинство лиц свыше 65 лет, входящие в группу риска по возрасту.
Также как Вам известно, в связи с праздником Победы по инициативе главы государства Милли Меджлисом был принят Акт амнистии, который по прогнозам будет самым широким и распространится примерно на 17.000 человек, и на сегодняшний день амнистия уже применена к 1.500 лицам, отбывающим различные виды наказаний.
Эти меры также будут способствовать сокращению тюремного населения – термин, который используется в Европе.
Все это не означает, что у нас нет проблем и недостатков, они нам известны, они нас беспокоят и по их устранению принимаются последовательные меры.
(Продолжение следует)