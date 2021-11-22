19:06

Прохожу по коридорам старого архитектурного здания, в котором располагается Министерство юстиции. Светлые апартаменты с монументальными колоннами, кругом порядок, дисциплина, тишина, от стен исходит дух первосортного чиновничества … Фикрет Мамедов явно олицетворяет собой образ алиевского чиновника. Строгость, четко и правильно построенная речь, не допускающая лишнего, внепротокольного слова. Но при этом министр оставляет впечатление человека прогрессивного и открытого к современным вызовам. Даже в олигархический период Ф.Мамедов был одним из немногих в алиевском правительстве, который оставался вне поля критических голосов. Никаких скандалов и ажиотажа. Министра юстиции можно назвать образцом государственной порядочности. И мои вопросы, построенные под критическим углом зрения, вступают в противоречие с суровыми стенами (в хорошем смысле этого слова) госбюрократизма. Представляем вашему вниманию вторую часть беседы с министром юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым в цикле «Беседы Эйнуллы Фатуллаева». С первой частью беседы можно ознакомиться по этой ссылке

- Какая сфера исполнения решений суда является на Ваш взгляд наиболее проблематичной? И почему, на Ваш взгляд, именно в этой сфере скопилось большинство неразрешенных проблем? - Говоря о проблемах, хотелось бы особо остановиться на делах о взыскании алиментов. К сожалению, в последние годы также наблюдается значительный рост дел этой категории, число которых в год достигало 100 тысяч. Учитывая социальную значимость вопроса, так как речь идет о самой уязвимой части общества – детях и женщинах-матерях, мы держим эти дела на особом контроле и инициировали законодательные меры, которые позволили применять более действенные механизмы для разрешения этих дел. За последние полтора года мы обеспечили уплату алиментов на сумму более 130 млн манатов, но продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы были обеспечены права каждого ребенка. Однако иногда сталкиваемся с объективными трудностями, такими как – неизвестность местонахождения должника, пребывание его за пределами страны или отбывание наказания, невозможность работать по причине инвалидности и т.д. Но вызывающим возмущение своей аморальностью является умышленное уклонение от исполнения своего родительского долга. В этих случаях применяется вся сила закона и за последние не полные два года против таких нерадивых родителей были возбуждены около 400 уголовных дел и в ходе следствия удалось обеспечить уплату алиментов на сумму более 600 тысяч манатов. Но думаю, в этом вопросе одними мерами принуждения нельзя ограничиваться. Данная проблема не теряет своей актуальности по всему миру, даже в самых развитых западных странах. Поэтому неудивительно, что наряду с усилением ответственности в этой сфере, принимаются меры публичного порицания таких должников. Например, в США информация о людях, отказывающихся платить алименты, публикуется в Интернете, их фотографии печатаются на посылках, спичечных коробках и т. д., в Латвии существует своего рода «Доска позора»: в интернете публикуются данные каждого злостного неплательщика, в Украине функционирует публичный реестр таких лиц и т.д. Учитывая широкую аудиторию читателей сайта, я полагаю, что в Азербайджане, где традиционно семейные ценности имели особую значимость, люди, не ожидая каких-либо директив, могут откликнуться и, проявив социальную активность, пристыдить таких нерадивых отцов, а также призвать к сочувствию других родственников, на глазах у которых проявляется полное безразличие к судьбе и благополучию беззащитных детей, которые не повинны в случившемся разладе в семье. Ведь как было сказано классиком мировой литературы: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». - К нам в редакцию часто поступают жалобы на отсутствие прозрачности в проведении торговых и залоговых аукционов, что позволяет их организаторам в лице частных коммерческих компаний обходить закон... - Это действительно проблема, с которой и мы, и участники исполнительного процесса периодически сталкиваемся. Бывали случаи, когда из-за различных нарушений отменялись в судебном порядке результаты аукционов. Полагаю, кардинальный перелом наступит с введением электронных аукционов. Нами уже подготовлен проект законодательных актов по их внедрению в практику, который в данный момент находится на рассмотрении.

Применение электронных аукционов позволит существенно улучшить законодательное регламентирование, значительно ускорить сам процесс аукциона, решать в режиме онлайн многие организационные вопросы такие, к примеру, как регистрация, объявления, проверка платежей, составление протоколов и т.д. и в перспективе оцифровать весь процесс, что сэкономит затраты и расходы на проведение аукционов. Самое главное здесь - обеспечение полной прозрачности, создание равных и доступных возможностей для всех участников, ограничение влияния человеческого фактора и исключение «лазеек» для субъективного вмешательства. Только так могут быть достигнуты оперативность, качество и эффективность прозрачного аукционного процесса. - Читатели часто критикуют юридическую систему за излишний бюрократизм, отнимающий много времени и нервов у обратившихся за помощью… - Когда речь заходит о нерадивости, хотел бы отметить и некоторых наших работников. К сожалению, среди них встречаются такие, кто не всегда добросовестно исполняет свои обязанности, допускает волокиту и бездеятельность, а порой и входит в не процессуальные отношения со сторонами. С таких работников у нас строгий спрос. Так, за последние 2-3 года более 60 сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе 18 освобождены с должности или уволены из органов, в отношении 5 лиц материалы переданы следствию. Поэтому мы уделяем большое внимание как усилению ответственности работников, так и повышению их профессионализма, привитию им чувства крайне внимательного отношения к заботам граждан. Конечно, в работе по исполнению есть и другие недостатки, и проблемы, в том числе озвученные в Вашем вопросе, но они устранимы, и мы решаем их в рабочем порядке, а потому не хочу отвлекать на них внимание читателей. - Ваша оценка ситуация в пенитенциарной системе Азербайджана? Чем вызвана задержка строительства новых учреждений по исполнению наказаний? Этот вопрос меня особо интересует, поскольку четыре года своей жизни, не по своей вине, я провел в этих учреждениях…