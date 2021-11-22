Сейфулла Азимов у главы МВД Турции ФОТО
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу встретился с первым заместителем министра внутренних дел Азербайджана Сейфуллой Азимовым. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции в Twitter.
Встреча состоялась в рамках 89-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Стамбуле.
İstanbul’da gerçekleştirilmekte olan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yardımcısı Sn. Seyfulla Əzimov’u kabul etti pic.twitter.com/OSLBicQqIo— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021