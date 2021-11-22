Сейфулла Азимов у главы МВД Турции ФОТО

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу встретился с первым заместителем министра внутренних дел Азербайджана Сейфуллой Азимовым. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции в Twitter.

Встреча состоялась в рамках 89-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Стамбуле.