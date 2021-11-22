В доме торжеств «Oskar» в Низаминском районе столицы выявлены факты нарушения правил карантинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе рейда, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что в доме торжеств проводится свадьба с участием 280 человек, что является нарушением карантинных требований.

В связи с чем директор объекта Рафаэль Мамедов и его работники были задержаны.