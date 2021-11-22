Пашинян: Контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что контакты представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто для избежания кризисов. Об этом он сказал во вторник во время онлайн-пресс-конференции.

"Исходя из сложившейся ситуации, считаю, что встречи представителей Армении и Азербайджана должны происходить часто, чтобы мы могли находить выходы из кризисных ситуаций", - цитирует армянского премьера ТАСС.

Пашинян заявил, что обсуждается создание оперативной связи между главами Минобороны Армении и Азербайджана для предотвращения инцидентов на границе.